Jovem de 14 anos detido por matar menina de seis

Um rapaz de 14 anos foi detido pela polícia, suspeito de matar uma menina de seis, em Ohio, Estados Unidos da América.O caso aconteceu a semana passada e as autoridades americanas estão agora a investigar o caso. O jovem não foi identificado por ser menor.A criança foi encontrada horas depois do desaparecimento, numa floresta perto de casa. Família e amigos organizaram uma vigília à luz de velas com mais de 200 pessoas presentes, este domingo, em memória de Grace Ross.A mãe revelou que "era amada e amiga de todos". "Ela apresentava-se a pessoas estranhas na rua."