Jovem de 14 anos mata colega a tiro e fere outros cinco numa escola na Rússia

Uma jovem de 14 anos matou a tiro um colega e feriu outros cinco, antes de se suicidar numa escola em Bryansk, na Rússia.De acordo com as autoridades, citadas pela Reuters, a rapariga utilizou uma espingarda para levar a cabo o ataque.O motivo para o crime ainda não foi determinado, tendo sido aberta uma investigação."Juntamente com as autoridades, estamos a determinar as circunstâncias em que a estudante conseguiu obter e levar uma arma para a escola", disse Bogomaz.O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, classificou o caso como uma "terrível tragédia".