Jovem de 14 anos morre durante festejos da conquista do título do Atlético de Madrid

Um jovem de 14 anos morreu este sábado durante os festejos do Atlético de Madrid, que conquistou o título de campeão nacional. O menor morreu enquanto festejava com o corpo de fora de um veículo em circulação enquanto abanava a bandeira do clube, tendo embatido contra uma parede na entrada de um parque de estacionamento.O adolescente sofreu um impacto violento na cabeça e não resistiu aos ferimentos.Segundo o jornal espanhol El País, na carrinha preta onde seguia o menor estavam outros menores, vários dos quais sentados nas janelas do carro.No momento da tragédia, cantavam cânticos de alegria pela vitória do Atlético. Segundo testemunhos, citados pelo El País, o condutor seguia com alguma velocidade o que poderá ter contribuído para o acidente.