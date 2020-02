Jovem de 15 anos com cara de 60 faz cirurgia plástica para ter 'nova cara'

Uma menina de 15 anos foi submetida a uma cirurgia plástica para retificar a cara que lhe causava o aspeto de uma pessoa com 60 anos. Um evento solidário contribuiu com 22 mil euros para cirurgia que custava, no total, 65 mil em Heishan County, China.Xiao Feng, nome fictício, sofre de progeria, uma doença rara que atinge um em cada oito milhões de bebé e que faz Xiao parecer muito mais velha do que na realidade é.Quando terminou o ensino secundário a jovem afirmou que não queria sair de casa por não pretender fazer novas amizades, ao invés, disso a menina preferia socializar com pombos.Aos 15 anos decidiu entrar em contato com um filantropo local, Guo Mingyi, que aceitou de imediato ajudar Xiao. Foi a partir de Mingyi que o evento de arrecadação de fundos começou, juntando no total 22 mil euros.A cirúrgia plástica custou 65 mil euros e foi realizada pelo Dr. Shi Lingzhi, responsável pelo Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital. De acordo com o cirurgião, sob os 65 mil euros ainda foi feito um desconto de 70%.Esta segunda feira, um mês após a intervenção cirurgica, realizou-se uma cerimónia para Xiao ver, pela primeira vez, os resultados da cirurgia.De acordo com o médico foram removidos sete centímetros de pele em excesso e, na intervenção, o nariz, sobrancelhas e boca da menina foram reconstruídos.A pele de Xiao começou a enrugar após esta completar 1 ano de idade e ao longo do tempo a sua condição foi agravando. Xiao afirma ter sofrido de bullying frequentemente e que, na primária, era confundida constantemente com a mãe das colegas de escola.