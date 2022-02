Jovem de 15 anos morre ao gravar vídeo a usar arma para o TikTok

Uma jovem de 15 anos matou-se, acidentalmente, quando se tentava filmar com uma metralhadora para um vídeo da rede social TikTok, no estado mexicano de Sinaloa.

De acordo com as investigações, a arma era do pai da adolescente que está a ser investigado. O tipo de arma encontrado era usado no exército mas deixou de ser utilizado depois de se verificar a tendência em disparar acidentalmente, explica o jornal Vice.

A jovem encontrou a arma no fundo de um armário do quarto e pediu ao irmão para filmá-la para o TikTok, segundo declarações da família à imprensa local, bem como ao Ministério Público.

O acidente enfatiza a crescente atração do estilo de vida do narcotráfico para os jovens do estado, que abriga o lendário cartel de droga: Cartel de Sinaloa, antes liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"O fato de haver armas na casa, que não foram controladas, é responsabilidade dos adultos que sabiam que havia crianças na casa", disse Quiñonez Estrada.