Jovem de 15 anos morre após ser esfaqueado perto de escola primária no Reino Unido

Alfie Lewis, de 15 anos, morreu esta terça-feira depois ser esfaqueado perto de uma escola primária em Leeds, no Reino Unido. O jovem ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A família realizou uma homenagem à vítima esta tarde."Não tenho palavras para descrever o quão devastados estamos todos. Alfie, tu eras um num milhão. Nunca saberás o quanto és amado pela família e pelos amigos. Gostamos muito de ti. Amo-te mais do que as palavras podem dizer", escreveu a família, citada pelo The Mirror.A polícia local disse que um jovem foi detido, mas não especificou o móbil do crime.Segundo o tabloide britânico, Alfie teria ido buscar uma criança à escola primária de St Margaret's na hora que foi atacado.A instituição de ensino partilhou uma nota devido ao ocorrido e demonstrou solidariedade com a família da vítima.As autoridades garantiram estar a trabalhar para encontrar respostas para aquilo que aconteceu com o jovem para poder trazer alguma paz aos familiares."Pedimos que as pessoas evitem especulações inúteis e muitas vezes imprecisas nas redes sociais, que têm o potencial de causar angústia desnecessária à família e criar problemas que desviam e distraem a resposta da polícia a este terrível incidente. A exceção a isto é que gostaríamos, naturalmente, de receber notícias de qualquer pessoa que tenha testemunhado qualquer parte deste incidente", disse o investigador principal do caso.