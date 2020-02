Jovem de 15 anos morre eletrocutada ao utilizar telemóvel no banho

Uma jovem de 15 anos morreu eletrocutada no banho enquanto utilizava o telemóvel em França.



A adolescente francesa tinha o telemóvel a carregar quando este lhe caiu no peito e escorregou para dentro de água.





O fabricante e modelo do telemóvel não foram revelados.



Este não é um caso único. Segundo a publicação BFMTV, os acidentes com telemóvel na banheira têm aumentado desde 2017.



De acordo com a mesma publicação, o pai da jovem alertou para o perigo do uso de telefones, num grito de revolta perante o aumento de casos como o de Tiffenn. "As crianças usam o telemóvel 24 horas por dia e arranjam desculpas para utilizá-lo até no banho. Podemos evitar acidentes de forem criados telefones e carregadores que possam estar em contacto com a água", acrescentou.