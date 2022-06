De acordo com a CNN Internacional, que cita as autoridades norte-americanas, a área à volta do local foi evacuada e "as pessoas começaram a dispersar naquele momento".





Várias pessoas sofreram ferimentos nas pernas e tornozelos quando a multidão dispersou.



No local dos disparos foram encontradas várias armas de fogo incluindo um revólver. O oficial e os dois civis foram hospitalizados e estão em condição estável, referiu a polícia.





