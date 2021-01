Jovem de 16 anos cria jogo cujo objetivo é 'matar' o coronavírus com vacina

Josh Ternyak, um jovem de 16 anos natural do estado norte-americano do Minnesota, criou com um amigo um jogo chamado ‘Invasores de Covid’ que tem como objetivo incentivar a vacinação contra a Covid-19, noticia o jornal britânico Metro.

No jogo, o utilizador tem que guiar uma seringa que, por sua vez, projeta jatos de injeção contra as partículas de coronavírus (sendo que algumas usam máscara e outras não). Cada ronda dura 30 segundos e o objetivo é 'matar' o número máximo de partículas de vírus e ir batendo esse recorde, que fica registado numa tabela.

No canto superior direito do site, existe uma caixa de curiosidades que diz que "as pessoas que ficaram doentes com Covid-19 podem ainda beneficiar da vacina".

A dupla demorou dois meses a projetar o jogo e investiu 10 dólares para conseguir o domínio do site. O som de fundo do jogo é também da autoria de Josh.