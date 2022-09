Jovem de 16 anos preso por suspeita de homicídio no Reino Unido

Jovem de 16 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira por ter esfaqueado um estudante da escola de 'North Huddersfield Trust School'. O crime ocorreu esta quarta-feira à tarde, perto da entrada da instituição de ensino da vítima, localizada no condado de Yorkshire, no Reino Unido. A vítima mortal tinha apenas 15 anos.Os serviços de emergência foram chamados para o local do crime perto das 15 horas. Apesar de o estudante ter recebido assistência médica no local e ter sido transportado para a Enfermaria Geral de Leeds, para ser sujeito a uma cirurgia de emergência, a morte foi declarada pouco tempo depois.O homicida foi detido às 5 da manhã desta quinta-feira numa morada em Huddersfield. Segundo a polícia de Yorkshire, "o jovem de 16 anos encontra-se sob custódia enquanto as investigações do assassinato estão a decorrer".Esta manhã, a escola de 'North Huddersfield' homenageou a vítima mortal, descrevendo-a como um "aluno maravilhoso". Alguns professores do instituto de ensino também se pronunciaram sobre o sucedido e enviaram as suas condolências à família e amigos do jovem de 15 anos.