Jovem de 16 anos viola e estrangula criança a caminho de casa

A menina de 10 anos foi abandonada junto a um riacho.

Um rapaz de 16 anos abusou sexualmente e estrangulou uma menina, de 10 anos, quando estava a caminho de casa. Esta segunda-feira, o jovem foi julgado e culpado de tentativa de homicídio no Tribunal de Bristol, no Reino Unido.



Segundo o jornal Mirror, a menina vinha da escola e estava a cerca de 300 metros de casa quando o suspeito a atacou e abandonou junto a um riacho. De acordo com o jornal, a vizinha encontrou a criança molhada, enlameada, praticamente inconsciente e sem roupa interior.



Após o alerta as autoridades dirigiram-se ao local e levaram a menina para junto da mãe que, estava extremamente preocupada porque não conseguia contactar a filha há várias horas.



Embora tenha negado as acusações, o jovem, não identificado pelas autoridades, foi considerado culpado de violação e estrangulamento da menina, de 10 anos.