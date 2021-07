Jovem de 17 anos com tumor raro nos maxilares operado para retirar 82 dentes

O adolescente de 17 anos Nitish Kumar, que sofria de um raro tumor no maxilar, realizou uma operação de três horas para retirar 82 dentes alojados nos cantos da boca.

O odontoma complexo que Kumar sofria há cinco anos precisou de três horas para ser completamente removido no Instituto Indira Gandhi de Ciências Médicas em Bihar, Índia.

Nos exames que o jovem fez antes de entrar no bloco operatório ficou provado que a mandíbula estava gravemente inchada, o rosto distorcido devido ao excesso de dentes e, segundo o Dr. Manish Mandal do Instituto, que "a condição de Nitish piorou com o passar dos anos devido à falta de tratamento".

Um adulto tem normalmente 32 dentes, o que significa que Kumar tinha 50 a mais.