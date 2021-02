Jovem de 17 anos morre com Covid-19 após ter vencido três batalhas contra cancro

Uma jovem, de 17 anos, lutou grande parte da sua vida contra uma forma rara de leucemia. Aspen Deke, de Missouri, nos EUA, sujeitou-se a um transplante de medula óssea, assim como a imunoterapia com células CAR-T para fazer frente à doença cancerígena, conseguindo derrubá-la por três vezes.



No entanto, a jovem Aspen contraiu Covid-19 em novembro e acabou por não resistir a esta batalha. A menina foi internada com problemas respiratórios devido à evolução dos sintomas da doença e cerca de um mês depois, a jovem descobriu que tinha contraído uma pneumonia grave, causada pelo vírus, acabando por morrer este fim de semana.

