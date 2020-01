Jovem de 17 anos morre vítima de choque tóxico provocado por tampão

Uma jovem belga morreu vítima de um choque tóxico provocado por um tampão. Maëlle tinha 17 anos e no passado dia 6 de janeiro começou a sentir-se mal quando regressou do ginásio.Por volta das 23h00 desse mesmo dia, a jovem começou a ficar com febre e vómitos. A mãe explicou à RTBF que levou a filha ao hospital e que o primeiro diagnostico dos médicos foi gastroenterite.Maëlle foi para casa mas dois dias depois os sintomas pioraram. Começou a ter problemas de visão e a tensão arterial muito baixa."Eu chamei uma ambulância mas os médicos continuaram com o mesmo diagnóstico. A mesma coisa que no hospital. A minha filha estava a sofrer uma desidratação grave e foi levada para outro hospital. Foi aí que lhe foi diagnosticado um choque tóxico. Já era tarde demais", explicou a mãe."Eu chamo a ambulância, mas os paramédicos continuam no mesmo diagnóstico, uma gripe. A mesma coisa no hospital. Minha filha está sofrendo de desidratação grave, é levada para outro hospital, em terapia intensiva. E foi aí que ele foi diagnosticado com choque tóxico. Já é tarde demais ", diz a mãe.A jovem morreu na quinta-feira, dia 9 de janeiro. Foi a mãe que contou, nas redes sociais, o que aconteceu à filha.