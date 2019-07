Jovem de 17 anos morto por estar a ouvir música rap

Um adolescente norte-americano foi morto, no Arizona, Estados Unidos, por estar a ouvir música rap. Elijah Al-Amin, de 17 anos, encontrava-se numa loja em Peoria, perto da cidade de Phoenix, quando foi esfaqueado no pescoço por Michael Paul Adams.

Segundo avança a imprensa internacional, na madrugada de quinta-feira, o jovem estava dentro do seu carro, num parque de estacionamento, enquanto ouvia música. Mais tarde, as imagens de segurança do local mostraram que Michael Paul Adams perseguiu Elijah, durante algum tempo e, mais tarde acabou por lhe esfaquear o pescoço.

Elijah tinha acabado de sair do trabalho quando o suspeito de 27 anos, que confessou o crime mais tarde, disse à polícia que se sentiu inseguro quando ouviu a música que vinha do carro do adolescente.

O homem explicou às autoridades que matou Elijah por este estar a ouvir música rap, uma vez que "as pessoas que ouvem esse tipo de música são um perigo para elas e para a comunidade", afirmou.

De acordo com testemunhas que relataram o ocorrido às autoridades, não houve qualquer tipo de confronto que pudesse ter sido considerado ameaçador por parte do adolescente. Adams foi libertado da prisão dois dias antes do homicídio, por agressão e outros crimes.

Cory Booker, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, pediu ao Departamento de Justiça norte-americano que investigasse este crime como tendo sido motivado por ódio racial.

Alguns ativistas e movimentos pela luta dos direitos humanos começaram a espalhar a hashtag #JustiçaParaElijah nas redes sociais, descrevendo este homicídio como um crime de ódio a pessoas negras e que ouvem um determinado estilo de música.

Michael Paul Adams encontra-se detido sob fiança e tem audiência marcada em tribunal no próximo dia 15 de julho.