Jovem de 18 anos morre após tomar vacina Covid da AstraZeneca

Camilla Canepa, de 18 anos, morreu esta quinta-feira em Itália depois de sofrer uma trombose do seio cavernoso após tomar a vacina da Covid-19.O Comité Técnico Científico (CTC) de Itália está a considerar não administrar a vacina da AstraZeneca a menores de 60 anos após a morte da jovem.Camilla foi vacinada com a primeira dose a 25 de maio. Cinco dias depois, foi hospitalizada com uma trombose do seio cavernoso e foi operada para reduzir a pressão intracraniana.A 3 de junho voltou às urgências com queixas de dores de cabeça. A 5 de junho voltou ao hospital com défices motores e um novo TAC cerebral acabou por revelar "um episódio hemorrágico". Camilla foi de imediato transferida para a neurocirurgia onde acabou por morrer.O caso está a ser investigado não só pela vacina da AstraZeneca mas também pela atuação do hospital ao dar alta à jovem.