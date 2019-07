Jovem de 19 anos abre fogo e mata três pessoas durante festival na Califórnia

A polícia californiana identificou esta segunda-feira o atirador que no domingo matou três pessoas e feriu 15 outras na feira Garlic Festival, em Gilroy, Califórnia.Trata-se de William Legan, de 19 anos, que terá sido ajudado por um cúmplice, ainda a monte. Uma das vítimas foi um menino de apenas seis anos."Um segundo suspeito esteve envolvido, mas não sabemos exatamente em que medida", afirmou Scot Smithee, chefe da polícia de Gilroy, adiantando que não se conhecem ainda os motivos do crime.O atirador, que foi abatido pela polícia minutos depois de começar a disparar, fez um corte na vedação para entrar no recinto sem passar os detetores de metais. Pouco antes do tiroteio, publicou no Instagram fotografias do festival."Choramos com as famílias das vítimas e pedimos a Deus que as console",afirmou o presidente Donald Trump, descrevendo o atirador como "um assassino perverso".