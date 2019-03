Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem encontrada morta no sofá com bebé em risco de vida ao lado

Courtney Newlands, de apenas 19 anos, só foi encontrada cerca de 48 horas depois de ter morrido.

17:12

Um bebé de apenas cinco meses foi encontrado desidratado, mas vivo, ao lado da jovem mãe de 19 anos que morreu de forma repentina, em Glasgow, no Reino Unido.



Courtney Newlands, de apenas 19 anos, só foi encontrada cerca de 48 horas depois de ter morrido, após a polícia ter arrombado a porta de sua casa. A família estranhou o facto da jovem não dar sinal há cerca de dois dias, pois falavam quase diariamente.



As autoridades encontraram a jovem deitada no sofá e o bebé estava já desidratado e em risco de vida numa cama ao lado. As primeiras investigações apontam para complicações devido a diabetes tipo 1, que a jovem tinha desde a gravidez.



No entanto, os testes ainda não são conclusivos relativamente à causa da morte da jovem, que terá ocorrido entre 19 de fevereiro e 20 do mesmo mês.