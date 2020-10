Uma jovem de 19 anos, da Argélia, conhecida por Chaima, foi raptada, violada e assassinada por um homem de quem tinha feito queixa há três anos por violação.O corpo da jovem foi encontrado queimado numas bombas de combustível abandonadas, em Boumerdes, uma província da Argélia. Chaima foi raptada uns dias antes do corpo ser encontrado.Segundo as autoridades, no local do crime foram encontradas pílulas abortivas e uma lata de gasolina. A imprensa local avança que o crime poderá ter sido perpetuado para esconder os abusos sexuais anteriores que deixaram a vítima grávida. A jovem terá sido esfaqueada antes de ser queimada viva.A família de Chaima divulgou em vídeo a trágica história da jovem no qual a família pede pena de morte para o suspeito que já havia cumprido três anos de prisão por agressões sexuais à vítima. O homem era um conhecido da família.O caso de Chaima tem gerado muita indignação no país e nas redes sociais. Muitos usam o caso de Chaima para alertar o governo para a necessidade de agir contra a questão da violência sexual de género no país pedindo mesmo o regresso da pena de morte à justiça da Argélia.Foi criado o movimento "I am Chaima" que já conta com muitos seguidores, com vários textos nas redes sociais e mobiliza pessoas às ruas para lutar contra a violência sexual.