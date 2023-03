Jovem de 19 morre enquanto fazia um exame de economia em França

Um estudante de 19 anos morreu esta terça-feira depois de sofrer um ataque cardíaco enquanto fazia um teste de economia na escola de Lile, em França. Nadir Bekaddour, jovem argelino, desmaiou poucos minutos antes de terminar a prova, numa sala onde estavam cerca de 80 alunos. Foi levado para o hospital, tendo morrido algumas horas depois.A morte de Nadir Bekaddour está a gerar polémica devido à resposta dada pelos adultos que estavam na sala na altura que o jovem se sentiu mal, avança a imprensa francesa. Algumas testemunhas denunciam que os oito professores chegaram mesmo a proibir os restantes alunos de ir ao auxílio do colega.No dia da tragédia, o jovem pegava na mala para sair de casa e ir para a escola e disse: "Pai, prometo-te que terás orgulho em mim. Vou receber o meu diploma!".Ao que o jornal francês Voix du Nord conseguiu apurar, o jovem tinha celebrado o aniversário ainda a semana passada, dia 17 de março. Natural da Argélia, Nadir Bekaddour imigrou com a família para França, em 2007, para tratar de um grave problema cardíaco. Tinha um prognóstico de saúde reservado e os médicos não previam um bom desfecho.Foi seguido desde então pelo Hospital de Lille. Em 2012, quase morreu devido a complicações da doença. Desde então vivia com um pacemaker, o que o teria ajudado a estabilizar.O ministro da educação francês anunciou que será aberto um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.Nadir será sepultado na Argélia, mas uma associação revelou que vai prestar uma homenagem ao jovem este domingo na cidade francesa de Roubaix.