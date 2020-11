Jovem de 20 anos encontrada morta no dormitório universitário. Tinha testado positivo à Covid-19

Uma jovem de 20 anos foi, na passada quinta-feira, encontrada morta no seu quarto do dormitório universitário em Indiana, nos Estados Unidos da América, após ter testado positivo à Covid-19. A informação foi avançada pela televisão americana NBC.

Foi o próprio irmão da jovem a divulgar a notícia da morte via Twitter.

Our hearts are shattered. My sweet sister, Bethany, died as she slept in her dorm room Thursday night. She was 20. She was COVID-19 positive. The cause of death was a pulmonary embolism—the result of a blood clot—widely recognized as a common cause of death in COVID-19 patients. pic.twitter.com/w6ky17Ra8v