Jovem de 20 anos encontrado morto em praia de Espanha

Vítima estava semienterrada na areia, em Malvarrosa, Valência.

Por Rita F. Batista | 01:30

Um jovem de 20 anos foi encontrado ontem morto na praia de Malvarrosa, em Valência, Espanha. O corpo estava junto à linha da água, na praia, semienterrado no areal.



Durante a madrugada, um amigo deu o alerta para o desaparecimento do rapaz. Ambos tinham ido sair à noite e a última vez que o jovem viu o amigo foi na discoteca Akuarela, junto à praia. Às 7 horas da manhã, as autoridades espanholas iniciaram as operações de busca. Tanto a Cruz Vermelha como a polícia nacional e ainda membros de salvamento marinho de Espanha percorreram toda a costa à procura de pistas.



Passadas várias horas do desaparecimento, acabou por ser um banhista a encontrar o rapaz, já cadáver, no areal da praia. Quando se deslocava para o mar, o homem apercebeu-se de que o corpo estava semienterrado na areia. Os paramédicos ainda fizeram manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso.



As autoridades espanholas já estão a investigar o caso para perceber se houve mão criminosa.