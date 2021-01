Jovem de 20 anos mata a mãe e dá uma festa com o corpo escondido no quarto no Brasil

Um rapaz de 20 anos foi preso em Joinville, importante cidade no estado brasileiro de Santa Catarina, sul do país, acusado de ter assassinado a própria mãe e depois ter dado uma festa em casa, escondendo o corpo dela no quarto. O crime aconteceu na madrugada de sábado da semana passada, dia 2 de janeiro, mas só agora foi descoberto, após uma filha ter localizado o corpo.

Roberto Padell Júnior, o delegado (inspetor) da polícia estadual que assumiu a investigação contou que o rapaz, identificado como Leonardo Schmitz Tasca, confessou o crime com tranquilidade, não mostrando arrependimento. Leonardo contou-lhe que as discussões com a mãe, Albertina Schmitz Tasca, de 61 anos, eram frequentes e, que naquela madrugada de sábado, a meio de mais um desentendimento, não conseguiu conter a raiva, fez um golpe de "mata leão" (estrangulamento por trás apertando o pescoço da vítima com o braço) e que, ao perceber que a mãe estava morta, a cobriu com um lençol e deixou o corpo escondido no quarto dela, que fechou à chave.

Ainda de acordo com o que a polícia apurou, horas depois de ter assassinado a mãe, Leonardo chamou vários amigos e deu uma festa na residência, regada com muitas bebidas alcoólicas, ainda com o corpo da sua progenitora no quarto. Câmaras de imóveis vizinhos, segundo o delegado, gravaram a intensa movimentação de jovens que Leonardo convidou.

Um dia depois, domingo, a irmã mais velha de Leonardo, que é casada e vive noutro local, foi até à residência, após estranhar o silêncio da mãe de ambos, frequentadora assídua das redes sociais e que costumava ligar-lhe todos os dias. Esta contou à polícia que o irmão lhe disse que a mãe tinha ido passar uns dias fora, motivo pelo qual o carro dela não estava na garagem, e que tinha fechado o quarto à chave, o que era normal.

Só com o passar dos dias sem que Albertina ligasse ou publicasse alguma coisa na web é que a família suspeitou que algo de muito grave poderia ter-lhe acontecido. A filha mais velha voltou à residência acompanhada do marido, chamou um chaveiro para abrir a porta do quarto da mãe e encontrou o corpo.

Horas mais tarde, Leonardo foi preso num bairro próximo, quando a polícia localizou o carro da mãe dele depois da denúncia da irmã. Estava a passear no veículo com dois menores, que conseguiram fugir, não ofereceu resistência à abordagem policial e, sempre de acordo com a versão dos agentes, ao ser-lhe perguntado pela mãe contou sem hesitar o que tinha feito.