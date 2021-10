A polícia britânica prendeu na madrugada de sábado um jovem de 20 anos que esfaqueou e matou outro, com cerca de 30 anos, em Bayswater Road, Barton, subúrbio de Oxford.A identidade do agressor e da vítima não foram divulgadas publicamente, mas a polícia diz ter comunicado os factos à família do homem esfaqueado. Pediu igualmente que eventuais testemunhas do crime contactem as autoridades pelo 101.