Jovem de 21 anos ataca com faca e fere turistas

Um homem armado com uma faca feriu esta quarta-feira oito pessoas, quatro delas turistas, num ataque junto às ruínas romanas de Jerash, uma das principais atrações turísticas da Jordânia. A polícia não descarta uma possível motivação terrorista.O ataque ocorreu às primeiras horas da manhã e visou um grupo de turistas que tinha acabado de chegar ao local.Entre as vítimas estão três turistas mexicanos e um suíço. Os restantes feridos têm nacionalidade jordana e incluem o guia turístico e um segurança do local que tentou travar o agressor.O atacante, que acabou detido, foi identificado pelas autoridades como Mohammad Abu Touaima, de 21 anos e origem palestiniana. As autoridades não confirmaram imediatamente se o ataque teve motivação terrorista, mas também não afastaram essa possibilidade.As ruínas romanas de Jerash são uma das atrações turísticas mais populares da Jordânia a seguir à cidade de Petra. O país é considerado como um dos mais seguros do Médio Oriente para os turistas.