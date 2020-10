Jovem de 21 anos é a vítima mortal do desabamento de prateleiras em supermercado brasileiro

O desabamento de várias prateleiras do supermercado Mix Mateus Atacarejo em São Luís, no Brasil, resultaram esta sexta-feira na morte de uma pessoa e deixaram ainda

oito feridas. Sabe-se agora que a vítima mortal é Elane de Oliveira Rodrigues, de 21 anos, funcionária da loja, avança o jornal brasileiro Folha do Maranhão. O óbito da jovem foi declarado no local.





A operação de resgate das vítimas durou mais de 11 horas e envolveu 14 viaturas dos bombeiros, 144 operacionais dos bombeiros militares e 131 bombeiros civis.



Na altura em que se deu o desabamento, por volta das 20 horas locais (17 horas em Lisboa), existia uma grande movimentação de clientes no interior do supermercado.



O Ministério Público do Trabalho no Maranhão vai instaurar um inquérito para apurar as causas do acidente.



EM SÃO LUIZ MA; NO SUPERMERCADO MATEUS NA CURVA DO 90, EMPILHADEIRA DESCONTROLADA CAUSA O DESABAMENTO DE VÁRIAS PRATELEIRAS, HÁ POUCO MAIS DE 1 HR. NÃO HÁ NOTÍCIAS DE ÓBITOS. pic.twitter.com/nNX35PBftb — Marcus Andre (@Marcusa60433153) October 3, 2020











Elane era natural de Viseu, no estado brasileiro do Pará, e morava em São Luís há dois anos. Tinha começado a trabalhar no supermercado há apenas dois meses, onde era repositora de stock.Além da jovem, o incidente fez ainda oito feridos, entre clientes e funcionários, sem gravidade.