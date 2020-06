Jovem de 21 anos fica paralisado e incapaz de falar após sofrer AVC quando fazia flexões

Samuel O'Sullivan tem 21 anos e sonhava ser polícia. O jovem, atlético e saudável, não esperava, no entanto, que ao fazer flexões iria sofrer um AVC que lhe mudaria a vida.O jovem de Melbourne, na Austrália, estava a fazer flexões a 27 de maio - uma semana antes do seu aniversário - quando sentiu uma forte dor na cabeça deixando-o aos gritos com a dor. O pai, Brenden, foi obrigado a fazer manobras de reanimação ao filho e este levado de urgência para os cuidados intensivos. Atualmente, Sammuel não consegue falar e está paralisado. Luta pela vida nos cuidados intensivos do hospital.Após ter dado entrada no hospital, o jovem precisou de uma circurgia ao cérebro para controlar a hemorragia. À família os médicos disseram que Sammuel poderia não sobreviver.Sobreviveu mas o seu estado de saúde continua crítico. Sammuel sofria de malformação arteriovenosa (MAV) - uma doença cerebral causada por vasos sanguíneos emaranhados que ligam as artérias e veias no cérebro - desde o nascimento.A família pede agora ajuda, numa angariação de fundos, para ajudar Sammuel que já passou por uma segunda cirurgia para resolver a condição cerebral que tinha desde que nasceu, visto que esta poderia voltar a romper.O jovem esteve três semanas nos cuidados intensivos, mantido vivo por máquinas. Já respira sozinho, no entanto vai precisar de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala. A família procura angariar 55 mil libras para os tratamentos pelos quais o jovem terá de passar.