Jovem de 21 anos morre após médicos recusarem assistência

Um jovem de 21 anos morreu por falta de assistência médica em Espanha. Cristian Paniego perdeu os sentidos no relvado de um complexo desportivo em Toledo.



Dois médicos do centro de saúde de Corral de Amaguer, recusaram sair do local de trabalho após vários pedidos de ajuda culminando na morte de Cristian. O tribunal, em Quintanar da Ordem, iniciou agora um processo contra os membros da equipa médica do centro de saúde em questão após queixa da mãe e amigos do jovem. A audiência decorrerá nas próximas semanas.





Em janeiro de 2018, Cristian Paniego - que sofria de uma doença cardíaca assintomática - caiu no relvado de um complexo desportivo em Toledo. Os colegas de equipa deslocaram-se de imediato ao centro de saúde mais perto, que ficava a dois minutos de carro, de modo a conseguirem salvar o amigo.

Os médicos que trabalhavam no centro de saúde recusaram socorrer o jogador que se encontrava apenas a minutos de distância e em estado grave. A equipa médica justificou-se com o facto de não ser permitido deixar o estabelecimento sem ninguém.

Explicaram ainda que o único carro capaz de conter os equipamentos necessários para salvar a vida de Cristian estaria a 12 quilómetros, na cidade de Lillo.



Após ser contactada pelo centro desportivo, Milagros, mãe de Cristian, correu até ao centro de saúde e, mais uma vez, os médicos recusaram-se a prestar auxílio ao filho. Contudo, informaram a mãe que uma ambulância estaria a caminho.



Cristian passou mais de meia hora sem assistência médica, até ser transportado de avião até Toledo, onde acabou por morrer uma hora depois.