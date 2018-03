Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 21 anos trai a namorada com a mulher do patrão

Estudante universitário envolveu-se com mulher de 40 anos no café onde trabalha.

09:49

Um homem de nacionalidade britânica traiu a namorada com a mulher do próprio patrão e mostra-se agora profundamente arrependido numa carta enviada ao jornal The Sun.



O jovem de 21 anos, estudante do curso de História, trabalha num café à noite para conseguir pagar as propinas da universidade. O cansaço extremo levou o estudante a cometer uma asneira. O jovem entregou um trabalho feito por outra pessoa a quem pagou e agora corre o risco de ser expulso do curso.



"Naquela noite eu estava-me a sentir extremamente mal. Eu mal conseguia conter as lágrimas enquanto trabalhava. Mas no final do turno fiquei sozinho com a mulher do meu patrão e fui-me abaixo. Ela, que está na casa dos 40 anos, foi muito maternal comigo e confortou-me", explica o homem de 21 anos.



A mulher acabou por oferecer uma bebida ao jovem para o acalmar. "Uma bebida leva a outra e de repente o mundo começou a parecer um sítio fantástico. Ela sem querer entornou uísque por cima de mim e nesse momento beijou-me", recorda.



Os dois envolveram-se sexualmente no café enquanto o patrão estava no andar de cima, em casa, a dormir.



"Estou-me a sentir extremamente culpado. Eu tenho uma namorada que adoro. Ela trabalha num banco e sempre compreendeu a minha falta de tempo com os estudos e o trabalho acumulados. Já me ajudou a pagar a renda da casa e compra-me sempre prendas. E eu paguei-lhe com esta traição", lamenta.