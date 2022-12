Jovem de 22 anos morre presa dentro de carro durante 18 horas em nevão

Anndel Taylor, de 22 anos, morreu no nevão que atingiu Buffalo, em Nova Iorque, nos EUA. A jovem estava a voltar do trabalho num centro de idosos para casa, uma viagem que demora cerca de seis minutos, quando ficou presa dentro do carro.

De acordo com a revista People , o carro ficou preso na neve e Anndel não conseguiu sair do interior. A família acredita que a jovem tenha ficado presa durante 18 horas, antes de morrer.

Durante a tarde do dia em que morreu, Anndel Taylor já tinha enviado vídeos da neve e do forte nevoeiro para a família. Chegou a dizer que estava a começar a ficar em pânico.

"Ela ficou presa no carro, o que fez com que a neve continuasse a acumular-se, impedindo-a de sair. Neste momento, estamos a tentar reunir dinheiro para nos despedirmos", escreveu a família num site de angariação de fundos.