Jovem de 23 anos é empurrado para carris do Metro e sobrevive por milagre

Um jovem de 23 anos foi empurrado para a linha do Metro de Madrid, em Espanha, na estação de Arguelles, mas conseguiu sair ileso, ficando no entanto com ferimentos ligeiros.Segundo avança a imprensa espanhola, o agressor com cerca de 30 anos, de nacionalidade brasileira, acabou detido pelas autoridades e não tinha qualquer ligaão pessoal ou profissional à vítima.As pessoas presentes no local ficaram chocadas com o sucedido, esta sexta-feira de manhã, pelas 10h15.De acordo com o jornal Marca, os instintos de sobrevivência da vítima fizeram com que conseguisse proteger o corpo numa zona de saliência da plataforma, onde o metro não passa, sobrevivendo por milagre.