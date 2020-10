Jovem de 23 anos morre após polícias lhe partirem pescoço durante detenção

Um jovem de 23 anos morreu três meses após uma detenção violenta em que os agentes da polícia terão partido o pescoço do suspeito. O caso aconteceu no Texas, EUA. Depois da detenção, que a família da vítima considera ter sido de violência extrema, Jorge Gonzalez Zuniga foi fotografado na esquadra e os agentes foram obrigados a segurar na cabeça do jovem para a habitual fotografia na esquadra.De acordo com uma ação que entrou em tribunal contra a ação dos agentes, a família alega que os agentes abordaram e agrediram Zuniga antes de lhe esmagarem o pescoço. Depois da violência exercida, Zuniga terá sido algemado e colocado de joelhos, tendo os polícia ainda eletrocutado o jovem de 23 anos por uma vez, segundo o relato da família.Jorge Gonzalez Zuniga só foi levado para o hospital cerca de 21 horas após a detenção e já quando se encontrava num estado crítico. O jovem foi submetido a várias cirurgias e ligado a um ventilador, pois não conseguia respirar sozinho.Um ataque cardíaco derivado das complicações causadas pelos ferimentos foi fatal para o jovem de 23 anos. O jovem deixa um filho de apenas um ano.As autoridades investigam agora o sucedido durante a detenção.