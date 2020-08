Jovem de 23 anos torturada até à morte. Dentes foram arrancados à força

Uma mulher norte-americana foi encontrada morta, sem os dentes, no México, um dia após o seu desaparecimento.Em entrevista ao jornal Mirror, a mãe de Lizbeth Flores afirma que viu a filha pela última vez a 9 de agosto, momento em que a mulher terá viajado para a cidade mexicana de Matamoros. A mãe de dois meninos teria ido ao México para visitar o namorado.María Rubio acabou por contactar no dia seguinte o Departamento de Polícia de Brownsville, no Texas.O corpo de Flores, de 23 anos, foi descoberto a 11 de agosto. Segundo o jornal britânico que cita a polícia de Matamoros, o cadáver apresentava vários ferimentos na cabeça, provocados por uma pedra encontrada no local do crime. As autoridades referiram ainda que os dentes da jovem foram "arrancados à força".

"Estou muito triste pelo que fizeram à minha filha. Custa-me muito a dor pela qual a minha filha passou", afirmou a mãe ao jornal.



O FBI está a investigar o caso, visto tratar-se de uma cidadã norte-americana.