Jovem de 23 anos violada por 11 homens encontrada morta em quarto de hotel na noite de passagem de ano

A polícia filipina acusou 11 homens de violação coletiva e homicídio de uma jovem de 23 anos num hotel na noite de passagem de ano, avança o jornal britânico Daily Mail. Os homens estariam hospedados em quartos próximos aos da vítima.

Christine Angelica Dacera era hospedeira e estava a celebrar a passagem de ano no City Garden Hotel na cidade de Makati, nas Filipinas.

O corpo foi descoberto por um dos seus colegas, que se deparou com Christine na banheira por volta das 10h00, mas pensou que esta estava só a dormir e voltou para a cama, No entanto, horas depois, a jovem ainda estava no mesmo sítio, inconsciente. Foi então que foi dado o alerta.

A hospedeira ainda foi sujeita a manobras de reanimação e transportada de urgência para o hospital, onde foi declarado o óbito.

Aguarda-se agora a autópsia do corpo, contudo, os investigadores dizem ter avistado hematomas e cortes nas coxas e joelhos da vítima e ainda sinais de que teria sido vítima de abuso sexual.

As acusações são provisórias enquanto a investigação continua. Três dos 11 homens já foram localizados.