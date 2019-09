Jovem de 24 anos casa com a prima de 81 para escapar ao serviço militar

Um homem de 24 anos casou com a prima de 81 anos, portadora de deficiência, para evitar ter de prestar serviço militar, na Ucrânia. O caso está a ser investigado pelas autoridades daquele país.Alexander Kondratyuk garante que casou com a mulher, 57 anos mais velha, por ter desenvolvido uma forte afeição por esta e negou estar a fazê-lo para evitar cumprir o seu dever militar, uma vez que na Ucrânia, a recruta é obrigatória, apesar de haver exceções que permitam que as pessoas não a realizem. É o caso dos homens que são casados com mulheres portadoras de deficiência.O matrimónio foi oficializado em Baykovka. Questionada por jornalistas sobre o seu casamento, Zinaida Illarionovna, garante que o jovem é um bom marido e que cuida dela com muito cuidado, no entanto, Alexander nunca foi visto naquela zona pelos vizinhos.Uma testemunha disse que a senhora morava sozinha em casa e que o único sinal do seu casamento era o certificado que trazia sempre consigo para mostrar ao quadro de recrutamento que aparece de quando em vez na área à procura de novos militares.