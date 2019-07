Jovem de 24 anos proibida de viajar em avião por usar decote

Uma mulher de 24 anos foi proibida de viajar para Barcelona num avião da companhia aérea Vueling devido à roupa que tinha vestida, este domingo, em Palma de Maiorca, Espanha. Laura é natural de Granada e seguia acompanhada pelo namorado e ambos acabaram por ficar retidos no aeroporto.

A jovem vestia um body que, de acordo com a companhia aérea, parecia um "fato de banho" e era demasiado decotado.

"Não me aceitaram por ter um body vestido", avançou Laura. A Vueling reiterou que o que impediu a entrada da mulher no avião não foi a roupa que usava mas sim a atitude "abusiva" e "comportamento depreciativo" para com os membros da companhia aérea.

Depois do sucedido, a mulher partilhou a experiência através das redes sociais e a companhia de aviação está a ser alvo de duras críticas na Internet. "Será que esta situação acontecia se fosse um homem a vestir um fato de banho? Não", foi um dos inúmeros comentários feitos pelos internautas.

No Twitter, a companhia aérea avançou que "as condições de viagem são iguais para homens e mulheres e destinam-se a defender e proteger a segurança de todos os passageiros".