Jovem de 25 anos acusado de matar deputado conservador britânico

Um jovem de 25 anos foi esta quinta-feira acusado do homicídio do deputado conservador britânico, David Amess. A morte do deputado foi considerada um incidente terrorista.O suspeito, de nome Ali Harbi Ali , esfaqueou o deputado até à morte no passado dia 15 de outubro quando este se encontrava num encontro com eleitores num igreja metodista em Leigh-on-Sea, no Essex. David Amess tinha 69 anos, era casado e pai de cinco filhos. Ingressou no Parlamento britânico em 1983O suspeito está ainda acusado de preparar atos terroristas.Os deputados britânicos exigiram uma revisão das medidas de segurança após a morte de David.Vários deputados britânicos pediram este sábado uma revisão das medidas de segurança na sequência da morte de David Amess.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, descreveu a vítima como "uma das pessoas mais gentis da política" e prestou homenagem ao seu "notável" trabalho de campanha sobre diversos temas.