Jovem de 25 anos descobre que irmão tem cancro uma semana após perder o pai

Um jovem de 25 anos que perdeu o pai na luta contra um cancro no intestino, descobriu uma semana após a morte deste que o irmão mais novo tinha sido diagnosticado com a mesma doença. O caso ocorreu em Hull, Reino Unido.Ritchie Foster viu o progenitor morrer quando tinha apenas 49 anos. Quando ainda não tinha conseguido recuperar da perda, o jovem foi informado de que o irmão de 21 anos sofria de um cancro no cérebro.O jovem foi operado à cabeça para retirar o tumor, numa operação que lhe disseram ser muito difícil vir a sobreviver, e já se encontra a realizar quimioterapia."O meu pai era uma grande inspiração pata mim. Infelizmente, ele faleceu em abril deste ano, pouco tempo antes de completar 50 anos. Passado uma semana descobri o que se passava com o meu irmão...eu estava desfeito, não confiava em nada nem em ninguém", disse o jovem em declarações ao Hull Daily Mail.Foi no boxe que Ritchie se refugiou e acabou por reencontrar a alegria de viver.