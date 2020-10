Jovem de 25 anos reinfetado com Covid-19 desenvolve sintomas mais graves do que na primeira vez

Um homem norte-americano de 25 anos testou positivo à Covid-19 por duas vezes, tendo desenvolvido sintomas mais graves da segunda vez, revela um estudo de caso publicado na revista científica The Lancet.

O paciente foi diagnosticado com o novo coronavírus a 18 de abril de 2020, pela primeira vez. A 5 de junho do mesmo ano, apenas dois meses depois, voltou a testar positivo. A análise genética do vírus mostrou diferenças significativas entre a "variante" associada à infeção registada em cada um dos casos.

O norte-americano apresentou sintomas virais como dor de garganta, tosse, dor de cabeça, náuseas e diarreia na primeira vez que contraiu o vírus. Começou a sentir-se doente no final de março, mas só em abril é que foi testado. Após o diagnóstico negativo, o paciente repetiu o teste duas vezes ao longo do mês de maio e os resultados pareciam ser animadores.

Mas, no início do mês de junho, o jovem voltou às urgências com os mesmos sintomas e cinco dias depois teve falta de ar e acusou níveis baixos de oxigénio no sangue. Desenvolveu uma pneumonia e chegou a precisar de receber ventilação. Testou novamente positivo à Covid-19.

Esta é o quinto caso conhecido de reinfeção por coronavírus em todo Mundo até ao momento. O paciente nos EUA junta-se assim a outros registados na Bélgica, em Honk Kong, na Holanda e no Equador – o único que à semelhança do norte-americano desenvolveu sintomas mais graves na segunda vez.