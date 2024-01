Jovem de 26 anos violado por grupo de homens na passagem de ano em Madrid

Um grupo de oito homens terá violado um jovem de 26 anos num parque em Madrid, Espanha. A Polícia Nacional está a investigar a agressão sexual que terá ocorrido na noite de passagem de ano.

Segundo o jornal espanhol El País, a vítima ligou para a polícia na manhã de dia 1 de janeiro a denunciar a situação. As autoridades deslocaram-se ao local e encontraram a vítima alcoolizada.

O jovem terá conversado com duas raparigas que estavam com o grupo de suspeitos. Quando as raparigas se foram embora, a vítima entrou num parque público e acabou por ser violada pelo grupo e abandonada no local.



A vítima foi transferida para um hospital, como indica o protocolo em casos de agressão sexual, e as autoridades fizeram deligências no parque.

O caso está a ser investigado pela Unidade de Assistência à Família e à Mulher da polícia de Madrid.