Jovem de 27 anos está há seis meses a recuperar da Covid-19

Charlie Russell é um jovem britânico com 27 anos que está a recuperar do novo coronavírus há seis meses. Depois de ter estado infetado durante duas semanas, começou a melhorar. Mas depressa tudo se complicou e, até agora, tem sofrido dores no peito, enxaquecas agonizantes, falta de ar severa, tonturas e exaustão: tudo por causa da Covid-19



Como tudo aconteceu

O jovem é fotógrafo especializado em teatro, mas não trabalha desde que adoeceu a 14 de março. Após algumas semanas, sentiu logo melhorias mas, pouco tempo depois, começou a sentiu "dores agoniantes" no peito.





Quando se dirigiu pela primeira vez ao médico, este desvalorizou a sua condição. Não conformado, foi a um outro, que desta vez pediu o teste de despiste à Covid-19 , que confirmou que Charlie Russell tinha estado infetado com o novo coronavírus."Se eu soubesse que ficaria tão doente, teria levado tudo muito mais a sério em março", confessou Charlie ao jornal britânico The Guardian."Mas nessa altura o que se ouvia era que, se ficasses infetado e fosses jovem, provavelmente não terias sintomas. Ou que ficarias doente durante algumas semanas e nada mais", acrescentou o jovem de 27 anos.Charlie é agora um dos 500 pacientes que participam no ensaio clínico Coverscan sobre o impacto da Covid-19."Quando as pessoas se recusam a usar máscaras ou até mesmo obedecer às regras mais básicas de distância social, é muito, muito frustrante. Eu só queria sacudi-los e dizer 'Estou a lidar com isto há seis meses'", disse Russell ao The Guardian."Acho que muitos jovens - e é da natureza humana - pensam que se algo não te afeta diretamente, quase não existe. Amigos meus ainda vão a bares, jantares e não levam isto muito a sério. Eu preocupo-me com eles", rematou o jovem de 27 anos em entrevista à mesma publicação.Apesar de as pessoas com menos de 40 anos apresentarem um menor risco de morrer devido à doença, são cada vez mais os jovens na casa dos 20 anos que estão a ficar infetados, em comparação com faixas etárias superiores.Poucos são os jovens que precisarão de tratamento hospitalar, mas os especialistas temem que uma minoria significativa acabe com uma condição grave e debilitante e que os cientistas ainda não conseguiram perceber."Para já existe a terrível ideia de que os mais jovens ficarão bem e a principal razão pela qual não devem sair é porque podem infetar os seus avós", referiu Charles Shepherd, consultor médico, à mesma publicação."Existe o risco de, se os jovens contraírem a doença, não acabarem no hospital, mas podem ter uma doença que os deixe exaustos com a síndrome pós-Covid. Não vai acontecer com a maioria, mas há um risco real para uma minoria significativa", acrescentou o mesmo consultor médico.De acordo com Tim Spector, professor de epidemiologia genética de uma universidade londrina, cerca de 600.000 pessoas têm algum tipo de doença pós-Covid. Segundo a aplicação de telemóvel Covid Tracker, cerca de 12% dos pacientes continuam com sintomas da doença durante mais de 30 dias e um em cada 200 durante mais de 90 dias após contrairem a infeção.