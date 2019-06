Jovem deixa de ser sem-abrigo após ser humilhado por mulher no Facebook

Uma mulher tirou uma fotografia a um sem-abrigo no restaurante McDonald’s, em Fayetteville, na Geórgia.



Após partilhar a imagem no Facebook, onde humilhava o jovem, os habitantes daquela cidade juntaram-se para ajudar Simon Childs, de 21 anos.





"Mais um motivo para eu deixar Fayettevile. Estava a jantar no McDonald’s, no meio da cidade, quando vejo este homem a dormir na rua", disse a mulher na descrição da fotografia.O jovem de 21 anos estava a dormir dentro de um estabelecimento da cadeia alimentar de fast food. De acordo com a emissora de televisão WSB-TV, Simon tinha perdido a mãe recentemente e estava a criar o seu filho sozinho.

Quando se apercebeu que a fotografia tinha sido publicada no Facebook, o jovem terá ficado bastante magoado. "É um pouco doloroso ver a minha fotografia publicada", desabafou Simon, em entrevista à CNN.

Depois da imagem ser divulgada na página do Facebook da mulher, foram várias as pessoas que decidiram ajudar o sem-abrigo. Quando voltou ao trabalho, Simon deparou-se com suprimentos, roupas e até mesmo ofertas de quartos de hotel doados pela comunidade local.

"Nunca pensei que as pessoas se importassem o suficiente para fazer isto", avançou o jovem surpreendido com a solidariedade das pessoas, que o ajudaram a mudar de vida em apenas alguns dias.

O jovem confessou que não há ressentimentos entre ele e a mulher que o humilhou. "Se já não sou um sem-abrigo, devo-o a ela", afirmou.

Recentemente, Simon Childs contou à CNN que recebeu algumas ofertas de emprego e que está feliz com a possibilidade de conseguir arranjar uma casa para morar com o filho.