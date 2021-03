Shana Grice tinha apenas 19 anos quando foi assassinada pelo ex-namorado na própria casa em Sussex, Inglaterra. Mas o caso é mais complexo do que um homicídio passional.A jovem já tinha denunciado a perseguição de que era alvo à polícia cinco vezes, porém, o 'ex' Lane apenas recebeu uma advertência, já Shana foi multada no valor de 90 libras, mais de 100 euros na conversão.O comportamento perturbador de Lane foi ignorado, embora este tivesse durado seis meses em 2016. Numa última denúncia, o 'ex', tinha-lhe invadido a casa.Seis semanas depois, Lane voltou para a matar. O homem, de 26 anos, entrou no quarto da jovem, cortou-lhe a garganta e incendiou o corpo. Foi condendo a prisão perpétua por homicídio em 2017.O caso é relatado no documentário Sky Crime Murder in Slow Motion, que foi emitido este fim de semana no Reino Unido, e descrito nos meios de comunicação britânicos como o The Sun e Daily Mail.Tom Milsom, do Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC), alega que a Polícia de Sussex falhou com Shana e não entendeu "a diferença entre uma discussão entre dois indivíduos e comportamento de assédio"."É preciso ouvir a vítima e não acredito que isso tenha acontecido só com Shana", conclui.