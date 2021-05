Jovem desaparecida há dois anos mandada parar em operação de trânsito nos EUA

'', afirmou o chefe da polícia

.

Uma jovem foi encontrada dois anos depois do seu desaparecimento, ao ser mandada parar numa operação de trânsito nos EUA.Segundo avança o The New York Post, a jovem foi raptada e drogada pelo pai em 2019, mas na sexta-feira passada foi encontrada em segurança. A mulher foi mandada parar pelas autoridades uma vez que tinha uma das luzes fundidas no carro em que seguia.O agente da autoridade percebeu quem era a jovem quando pesquisou pelo seu nome nos registos da polícia. "Ela parecia bem

A jovem, agora com 18 anos, foi dada como desaparecida no Tennessee, nos EUA, em outubro de 2019. As autoridades acreditavam que o pai, John Westbrook, a mantinha com ele contra a sua vontade, sendo que este ainda continua a ser procurado.



As autoridades libertaram a jovem depois de terem percebido que esta não corria perigo de vida e que não precisava de ajuda.