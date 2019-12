Jovem desaparecido há mais de dois anos encontrado em armário de homem suspeito de pedofilia

Um jovem de 15 anos foi encontrado vivo dentro do armário de um homem, suspeito de pedofilia, esta sexta-feira em Recklinghausen, Alemanha. De acordo com as autoridades este jovem estava desaparecido há dois anos e meio.



O encontro com o rapaz de 15 anos deu-se durante as buscas por um homem suspeito de crimes de pornografia infantil. No apartamento encontrava-se o suspeito juntamente com um homem mais velho. Ambos foram detidos.





Um dos cães que acompanhava as buscas da polícia farejou inúmeros aparelhos de armazenamento de dados. Um porta-voz da polícia contou ao canal CNN que o rapaz foi encontrado no interior do armário e que já estava há dois anos e meio desaparecido.No sábado passado, o juiz que acompanha o caso decidiu manter preso o homem de 44 anos e o mais velho foi libertado.