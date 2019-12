Jovem desiste da escola para tomar conta dos cinco irmãos após a morte dos pais

Samantha Rodriguez desistiu da escola com 17 anos para cuidar do pai doente. Hoje, três anos mais tarde e após a morte dos pais, a jovem está responsável pelos cinco irmãos mais novos.A família Rodriguez esteve presente no programa The View, esta semana, onde Samantha contou como foi capaz de cuidar, nos últimos três anos, os cinco irmãos com idades compreendidas entre os sete e os 16 anos.A mãe dos seis irmãos morreu em 2013 vítima de cancro no colo do útero e, três anos mais tarde, o pai faleceu graças a um línfoma. Após se tornarem orfãos, Samantha percebeu que, caso não tomasse as rédeas, a família seria separada.A jovem, agora com 21 anos, usou a herança dos pais como sustento até arranjar um part-time como empregada de mesa. Recentemente conseguiu voltar a estudar e já tem o seu diploma. A jovem justifica o seu retorno aos estudos como uma forma de exemplo para mostrar aos irmãos que é necessário estudar para se ter um futuro melhor.Apesar da avó de 76 anos ainda estar presente a jovem de 21 decidiu responsabilizar-se pela tutela dos irmãos. Samantha encarrega-se do pagamento das contas, da alimentação, de conduzir os irmãos às atividades extra-curriculares bem como ao médico.Durante a sua visita ao programa televisivo a família foi presenteada com uma carrinha Toyota e brinquedos da Disney para os mais novos. A marca Toyota ainda ofereceu a Samantha uma bolsa de quase 15 mil euros para os seus estudos.