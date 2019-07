Jovem detido por suspeitas de violar seis sobrinhas menores na cidade moçambicana de Chimoio

A polícia moçambicana prendeu um jovem suspeito de ter violado sexualmente seis crianças, suas sobrinhas, com idades entre um e oito anos, na cidade de Chimoio, província de Manica, centro do país, anunciou esta segunda-feira a corporação.O porta-voz da polícia em Manica, Mário Arnaça, disse à comunicação social que as vítimas são sobrinhas do alegado violador e o caso foi denunciado pela irmã do jovem e mãe de três das seis crianças.A mulher detetou ferimentos nos órgãos genitais das crianças, tendo apresentado queixa à polícia, afirmou Arnaça."O jovem foi detido na sexta-feira, quando acabava de abusar de uma das crianças na casa de banho da residência", disse o porta-voz.As menores são filhas de dois irmãos mais velhos do suspeito e vivem no Bairro 3 de Fevereiro e 5 Fepom, nos arredores de Chimoio, capital da província de Manica.As seis vítimas estão em tratamento médico no Hospital Provincial de Chimoio."As crianças foram abusadas de forma reiterada desde 2017", precisou Mário Arnança, que descreveu como um "duro golpe" a ação do suspeito no seio familiar.