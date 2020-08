Jovem diabética com insuficiência renal morre dois dias depois de festejar 33 anos

Khloe Atkinson, que brilhou nas linhas de partida da Fórmula 1 até à época passada, morreu este sábado num hospital do Reino Unido enquanto aguardava por um transplante renal, dois dias depois de celebrar o 33.º aniversário.Diagnosticada há dez anos com diabetes do tipo 1, a modelo britânica viu o estado de saúde agravar-se quanto em fevereiro perdeu a visão do olho direito, um dos sintomas associados a insuficiência renal, ficando totalmente cega poucos dias depois.Diagnosticada com insuficiência renal diabética, entrou numa luta contra o tempo enquanto aguardava por um dador compatível, tendo sido colocada em coma induzido em julho.Infelizmente, devido ao impacto da pandemia do coronavírus, muitas das clínicas britânicas especializadas em transplante fecharam, entrando a jovem para a lista de doadores. Foi depois colocada em coma induzido em julho, enquanto aguardava por um transplante renal de um dador compatível."A diabetes é um assassino silencioso", escreveu Khloe Atkinson na página da GoFundMe, criada por amigos para angariar donativos, semanas antes de morrer. "Desejo que cada vez mais pessoas conheçam os perigos, sinais e sintomas da diabetes. Se não conhecem a gravidade da doença, por favor, eduquem-se!".