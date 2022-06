Jovem discute com namorada e destrói artefactos antigos em museu no valor de 4 milhões de euros

Um homem de 21 anos entrou no Museu de Arte de Dallas, no Texas, EUA, e destruiu artefactos gregos antigos no valor de 5 milhões de dólares (cerca de 4 milhões de euros) após ter discutido com a namorada.O suspeito tinha invadido o museu e começado a esmagar a arte antiga na quarta-feira, quando foi detido. De acordo com as autoridades, citada pelo The Independent, o homem terá partido uma porta de vidro do museu com uma cadeira de metal e terá usado um banco para esmagar duas caixas da exposição e danificar várias peças de arte antiga, incluindo dois potes com um valor estimado em 5 milhões de dólares.Entre as peças destruídas encontra-se uma de arte nativa americana contemporânea avaliada em 10 mil dólares e uma taça grega de cerca de 540 a.C. avaliada em 100 mil dólares.O homem destruiu ainda um telefone, um computador e um banco. "Estava zangado com a rapariga", terá revelado o suspeito à polícia norte-americana.O primeiro balanço dá conta de danos causados na ordem dos 5 153 000 dólares (4,7 milhões de euros).