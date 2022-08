Jovem diz que é um gato e age como um felino na Austrália

Uma jovem na Austrália identifica-se como sendo um gato agindo de acordo com atitudes e comportamentos felinos. A escola onde frequenta a adolescente autorizou-a a agir como este animal, porém esta não pode prejudicar nem distrair os seus colegas.De acordo com o jornal Mirror, a escola emitiu uma declaração onde refere que está a exibir "uma série de questões, desde a saúde mental, ansiedade ou questões de identidade"."A nossa abordagem é sempre única para o aluno e teremos em conta os conselhos profissionais e o bem-estar do estudante", acrescentou.Numa outra localidade da Austrália, há um grupo de quatro estudantes do sexo feminino que anda de gatas na escola e corta buracos nos uniformes para criar um espaço para a cauda de gato."Nos últimos anos, com a popularidade explosiva de Youtubers e TikTokers, alguns membros destas comunidades mostraram nas plataformas populares as suas subculturas. Uma delas é o Furry Fandom".Furry Fandom é um estilo de uma subcultura relacionada com animais e que apresentam características antropomórficas, apresentando personalidade e características humanas